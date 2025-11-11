Lewandowski Milan, annuncio del polacco sul futuro! L’attaccante prende posizione, i rossoneri osservano e sperano. Lo scenario

Lewandowski Milan, annuncio del polacco sul futuro! L’attaccante prende posizione. Segui le ultimissime sui rossoneri

Le dichiarazioni del centravanti del Barcellona, Robert Lewandowski, dal ritiro della Nazionale polacca, riaccendono i riflettori sul suo futuro, un argomento che tiene in fibrillazione i tifosi del Milan e l’intera dirigenza rossonera. L’attaccante classe 1987, uno dei migliori numeri nove al mondo, è in scadenza di contratto a giugno e, nonostante i forti rumors che lo accostano al club di via Aldo Rossi, le sue parole esprimono calma e prudenza.

Nessuna fretta per il prolungamento con il Barcellona

Interrogato direttamente sulla sua permanenza al Barcellona, il bomber polacco ha mantenuto un tono pacato e, soprattutto, non impegnativo. “Non saprei cosa dire al Barça. Non so ancora la risposta,” ha affermato Lewandowski, come riportato dalla fonte polacca goal.pl. Questa incertezza contrasta con l’urgenza che circonda il mercato, specialmente per un campione del suo calibro che, a fine stagione, potrebbe liberarsi a parametro zero.

“Ecco perché non ho fretta, sono in pace con me stesso. E questa è la cosa più importante,” ha proseguito l’ex attaccante del Bayern Monaco, chiudendo ogni porta a risposte immediate. La sua posizione è chiara: il giocatore esperto non vuole affrettare i tempi e intende prendersi tutto il tempo necessario per valutare la migliore opzione per la sua carriera. “Anche se, ad esempio, il club mi contattasse ora, non risponderei comunque a questa domanda. Perché devo anche sentire cosa è meglio per me. Ora sono tranquillo, non ho fretta e, in questo momento, non mi aspetto nient’altro”.

Il Diavolo monitora la situazione

La situazione contrattuale di Robert Lewandowski è seguita con grande attenzione non solo dal Barça ma anche dalla Serie A, in particolare dai rossoneri. Il Milan, che ha da poco visto l’arrivo di figure chiave come il Direttore Sportivo Igli Tare e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, è alla ricerca di un centravanti di assoluto livello e carisma internazionale per rinforzare la squadra.

L’idea di portare un top player come Lewandowski a San Siro a costo zero è una suggestione affascinante per il Milan. Un colpo del genere rappresenterebbe un segnale forte delle ambizioni della nuova gestione e darebbe ad Allegri il terminale offensivo di cui ha bisogno. Tuttavia, come confermano le sue dichiarazioni, la decisione finale del fuoriclasse polacco è lontana dall’essere presa. Il calciomercato estivo si preannuncia bollente, con i rossoneri pronti a sferrare l’attacco, pur sapendo che la concorrenza internazionale sarà agguerrita.