Tare Milan, l’albanese in pole! Tutti i motivi dietro la scelta di Cardinale e Ibrahimovic

Tare Milan, l’ex DS della Lazio è in pole per diventare il nuovo Direttore Sportivo rossonero: tutti i motivi dietro la scelta del Diavolo

La Gazzetta dello Sport, e in particolare il giornalista Luca Bianchin, si sofferma sull’imminente scelta in casa Milan del nuovo Direttore Sportivo.

Chi è il favorito per diventare l’uomo scelto da Cardinale e Ibra? Igli Tare, considerato una soluzione di garanzia con quasi 15 anni da direttore sportivo della Lazio, ha ottime carte. Conosce la Serie A e ha lavorato in un contesto non semplice come la Lazio di Lotito.