Tare segue dagli spalti il figlio Elian nel match tra Latina e Frosinone U14. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il fine settimana appena trascorso ha visto i rossoneri tornare in Italia con il morale scosso. Dopo la cocente e prematura eliminazione subita in Supercoppa Italiana per mano del Napoli, la delegazione del Milan ha lasciato l’Arabia Saudita per fare ritorno alla base. Tuttavia, per uno dei vertici societari, il rientro è passato attraverso una tappa molto particolare nel cuore del Lazio.

Igli Tare avvistato a Latina: i dettagli del blitz

Secondo quanto riportato con dovizia di particolari dai colleghi di Gazzetta Regionale, Igli Tare, il nuovo DS del Milane dirigente albanese di grande carisma ed esperienza internazionale, si è recato personalmente ad assistere a una sfida giovanile. Il direttore sportivo è stato avvistato sugli spalti in occasione del match valido per il gruppo 7 del campionato Under 14 Pro tra Latina e Frosinone, terminato con un equilibrato 0-0.

Il motivo della visita non era legato a logiche di mercato, bensì a un impegno familiare di rilievo. Tare ha infatti seguito con attenzione la prestazione del figlio, Elian Joel Janf, giovanissimo talento emergente che attualmente milita proprio nelle fila della formazione ciociara. Nonostante il periodo di forte pressione a Milanello, il dirigente ha voluto ritagliarsi un momento di vicinanza al figlio in una regione che conosce perfettamente per i suoi trascorsi professionali.

Il Diavolo si riorganizza: la missione di Allegri

Mentre il direttore sportivo era impegnato nel Lazio, a Milanello è già iniziato il lavoro di ricostruzione psicologica. Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan e maestro nella gestione dei momenti di crisi grazie al suo proverbiale pragmatismo, è chiamato a voltare pagina immediatamente. L’eliminazione in terra saudita ha lasciato il segno, ma il tecnico livornese sa che la stagione dei rossoneri è ancora lunga e ricca di obiettivi prestigiosi, a partire dalla risalita in classifica in Serie A.

Igli Tare e Allegri sono in costante contatto per analizzare cosa non abbia funzionato nella spedizione di Riad. Il binomio composto dal DS albanese e dal pluricampione livornese rappresenta la nuova spina dorsale del progetto tecnico del Diavolo, e i tifosi si aspettano che questa sinergia porti presto i frutti sperati, magari già a partire dal prossimo turno di campionato.