Tardelli: «Scudetto? Vedo in netto vantaggio il Milan». Le parole dell’ex calciatore

Marco Tardelli ha parlato così del Milan ai microfoni del La Stampa. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Il presente da tenere d’occhio oggi si chiama Sassuolo. Una partita scivolosa, piena d’insidie. Per lo scudetto vedo in netto vantaggio il Milan. Una squadra compatta e nonostante gli infortuni. Pioli è riuscito a non farla precipitare inserendo giovani che hanno saputo mostrare il proprio valore».