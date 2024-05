Infortunio Loftus-Cheek, stagione FINITA per l’inglese? Cosa filtra sulle condizioni dell’ex Chelsea

Infortunio Loftus-Cheek, stagione finita per l’inglese? L’ex Chelsea vorrebbe recuperare per l’ultima gara contro la Salernitana

Come riportato dal Corriere dello Sport, in casa Milan i prossimi giorni saranno molto importanti anche per capire meglio le condizioni di Loftus-Cheek.

Il centrocampista inglese salterà la gara di sabato sera contro il Torino ma non vorrebbe finire in anticipo la sua stagione. L’obiettivo dell’ex Chelsea è quello di essere a disposizione di Stefano Pioli per l’ultima gara del campionato, quella di San Siro contro la Salernitana.