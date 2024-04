Pioli Milan, Tardelli svela: «Non ha fatto bene, ma è stato delegittimato da Ibrahimovic. Vi spiego il motivo»

Pioli Milan, Tardelli svela: «Non ha fatto bene, ma è stato delegittimato da Ibrahimovic». Le parole dell’ex calciatore

Marco Tardelli ha parlato ai microfoni de La Stampa del futuro di Stefano Pioli e dell’arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore:

PAROLE – «La partecipazione alle coppe non è stata brillante, non è stata da Milan, ma la confusione che il club ha creato intorno alla squadra è stata distruttiva nei confronti dell’allenatore. Il tutor Ibrahimovic ha con il suo arrivo a Milanello, delegittimato Pioli. Ci sono stati sicuramente anche sbagli da parte di Stefano, come quello di andare sotto la curva a farsi insultare insieme ai giocatori, ed anche errori tecnici probabilmente. Ma in questi anni è sempre stato in alto vincendo anche uno scudetto. Di chi sarà la colpa? Sempre sua?»