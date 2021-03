Tanti auguri a Simon Kjaer: il difensore danese compie oggi 32 anni

Tanti auguri a Simon Kjaer. Il difensore del Milan festeggia oggi il suo 32esimo compleanno.

In rossonero fin qui 49 presenze, con il gol nella serata di Manchester in Europa League. Il suo arrivo a gennaio scorso è stato uno dei motivi della rinascita del Milan di Pioli con la sua leadership difensiva che in questi mesi ha fatto la differenza.