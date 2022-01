Tanganga, l’agente: «Nomale che club come il Milan siano interessati»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Roberto De Fanti, agente di Tanganga, ha fatto il punto sul futuro del suo assistito: le sue dichiarazioni

Roberto De Fanti, agente di Tanganga, ha fatto il punto sul futuro del difensore. Le sue parole a Sky Sport UK:

SULLA SCORSA ESTATE: «Con l’allenatore abbiamo considerato il fatto che Japhet dovesse trovare più minutaggio in questa stagione. C’erano tanti club interessati, quello più vicino al giocatore è stato il Galatasaray, un club importante a livello europeo. Ma Japhet ha iniziato ad avere la convinzione di poter trovare i suoi spazi al Tottenham: è rimasto qui e da quest’estate ha giocato diciannove partite».

SUL POSSIBILE TRASFERIMENTO AL MILAN A GENNAIO: «Proverò a dare una risposta generica (ride, ndr): i club di Serie A stanno guardando parecchio in Premier League, ad esempio com’è successo con Dzeko, Smalling… Oppure Tomori, che credo sia l’esempio migliore: non giocava al Chelsea, è andato al Milan ed è tornato in Nazionale. Tammy Abraham anche, ha segnato, se non sbaglio, già 17 gol… Quindi credo che sia normale per i big club italiani di guardare in Inghilterra per vedere se ci sono giocatori che fanno al caso loro».