Szoboszlai vuole il Milan: la prova è il “like” al post di transfermarkt- FOTO

Szoboszlai sarà il primo acquisto di Ralf Rangnick al Milan: a confermarlo è indirettamente lo stesso giocatore con un “like” inequivocabile

Come vi abbiamo riportato in esclusiva mesi or sono, Dominik Szoboszlai è il primo giocatore dell’era Rangnick al Milan. Il tecnico tedesco stravede per il centrocampista del Salisburgo, prelevato dallo stesso Rangnick dal Videoton, che sarà il centro focale del nuovo progetto milanista.

A confermare la nostra indiscrezione è stato lo stesso Szboszlai che sui social, oltre a scambiare frequenti “battute” con Rafael Leao, ha immesso il proprio “mi piace” sul post pubblicato dal sito Transfermarkt che ipotizzava il suo passaggio al Milan in estate.