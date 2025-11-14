Suzuki Milan, il portiere del Parma out per quasi 4 mesi! L’infortunio contro i rossoneri. Segui le ultimissime

Brutte notizie per il Parma, che dovrà fare a meno del suo portiere titolare, Zion Suzuki, per un lungo periodo. Il giovane estremo difensore è stato infatti sottoposto oggi a un intervento chirurgico a Tokyo, presso l’Institute for Integrated Sports Medicine della Keio University School of Medicine.

L’infortunio, rimediato durante la sfortunata partita contro il Milan (il Diavolo guidato in panchina dal pragmatico allenatore Massimiliano Allegri e con il nuovo DS Igli Tare a definire le strategie di mercato), costringerà il portiere a uno stop stimato tra i 3 e 4 mesi.

L’Intervento: Perfettamente Riuscito

Come comunicato ufficialmente dal club ducale (fonte: ANSA), l’intervento chirurgico è andato a buon fine. Il portiere giapponese è stato operato per la stabilizzazione chirurgica dello scafoide e del terzo dito della mano sinistra.

A Tokyo, a supervisionare la delicata operazione, era presente anche il responsabile sanitario del Parma Calcio, il dottor Giulio Pasta, a testimonianza della stretta attenzione del club per il suo giocatore.

“L’intervento… è perfettamente riuscito, il calciatore osserverà ora la prima parte della fase riabilitativa in Giappone in costante contatto con lo staff sanitario gialloblu,” ha fatto sapere il Parma.

Suzuki inizierà dunque la riabilitazione nel suo Paese d’origine, prima di rientrare e riprendere i lavori con i compagni.

Parma: Mercato Svincolati o Fiducia alle Riserve?

L’assenza prolungata di Zion Suzuki pone un dilemma al club crociato. La società sta attentamente valutando l’ipotesi di intervenire sul mercato degli svincolati per ingaggiare un portiere di esperienza che possa coprire il vuoto lasciato dal titolare.

Nel frattempo, le due riserve attualmente in rosa si preparano a giocarsi il posto. La squadra crociata affronterà domani, al centro sportivo di Collecchio, un’amichevole contro il Mantova, che servirà proprio a saggiare la condizione dei due contendenti.

Edoardo Corvi e Filippo Rinaldi, i due portieri già a disposizione, saranno in campo in ballottaggio per dimostrare di essere pronti a prendere il posto di Suzuki alla ripresa del campionato. Il tecnico del Parma avrà così modo di valutare a chi affidare i pali in un momento cruciale della stagione.