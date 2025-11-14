Inter Milan, il derby si avvicina: il Diavolo reduce da un anno fantastico. Score impressionante

Inter Milan, Massimiliano Allegri ha il compito di proseguire quanto di buono fatto lo scorso anno nelle stracittadine

L’attesa per il Derby della Madonnina è alle stelle. Tra appena nove giorni, la città di Milano si fermerà per l’attesissima stracittadina che vedrà il Milan sfidare l’Inter. I rossoneri si preparano a scendere in campo con una carica psicologica elevatissima, alimentata da uno score eccezionale maturato nella passata stagione, l’annata 2024/2025.

Il Diavolo, infatti, ha stabilito un vero e proprio dominio nel confronto diretto, concludendo la stagione contro i cugini nerazzurri con un’impressionante imbattibilità. In ben cinque derby giocati in tutte le competizioni, il club di Via Aldo Rossi non ha mai subito sconfitte. Un dato storico che ribalta la tendenza degli anni precedenti e fornisce grande fiducia al tecnico Massimiliano Allegri.

I Cinque Sigilli del 2024/2025

La striscia di imbattibilità del Milan è un trionfo di risultati che ha toccato campionato e coppe, dimostrando la superiorità della squadra in ogni contesto:

Inter-Milan 1-2 (Serie A, Andata): Una vittoria esterna grazie al gol di Gabbia.

(Serie A, Andata): Una vittoria esterna grazie al gol di Gabbia. Inter-Milan 2-3 (Finale Supercoppa Italiana): Il trionfo del trofeo messo in palio in campo neutro, con una prestazione convincente degli uomini-chiave.

(Finale Supercoppa Italiana): Il trionfo del trofeo messo in palio in campo neutro, con una prestazione convincente degli uomini-chiave. Milan-Inter 1-1 (Serie A, Ritorno): Un pareggio che, seppur casalingo, ha mantenuto l’imbattibilità nel campionato.

(Serie A, Ritorno): Un pareggio che, seppur casalingo, ha mantenuto l’imbattibilità nel campionato. Milan-Inter 1-1 (Andata Semifinale Coppa Italia): Un pareggio che ha lasciato aperta la qualificazione.

(Andata Semifinale Coppa Italia): Un pareggio che ha lasciato aperta la qualificazione. Inter-Milan 0-3 (Ritorno Semifinale Coppa Italia): Una prestazione maestosa che ha garantito l’accesso alla finale della coppa nazionale.

L’Impatto Psicologico sull’Inter

Questo percorso netto non è solo una statistica da esibire, ma rappresenta una pesante zavorra psicologica per l’Inter di Simone Inzaghi (tecnico noto per il suo approccio offensivo e la brillantezza delle sue squadre). I nerazzurri, pur potendo vantare una rosa competitiva, dovranno superare un vero e proprio tabù per invertire la rotta.

Il Milan, forte della sua solidità difensiva e della capacità di colpire in contropiede (spesso grazie a Rafael Leão, l’ala portoghese velocissima), si affaccia al prossimo Derby con la consapevolezza di aver trovato la chiave per disinnescare i rivali cittadini. L’obiettivo è chiaro: estendere l’imbattibilità anche a questa nuova stagione.