Superlega, Tebas: «Non è tutta una questione di soldi»

Il presidente della Liga, Javier Tebas, è tornato a parlare della Superlega. Le sue dichiarazioni al Business of Football Summit organizzato da Financial Times.

«Il concept non è il format, facciamo attenzione in tutta Europa a certi messaggi. E questo non è positivo, sarebbe come far guidare un paese alle banche. Serve equilibrio e una miglior governance, ma quella non è la strada migliore. I risultati delle coppe europee dimostrano però che non è tutta e solo questione di soldi»