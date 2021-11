Superlega, lettera all’UE: «UEFA un monopolio contro i valori dell’Unione»

Inviata una lettera da parte dei rappresentati della Superlega all’Unione Europea. La UEFA eserciterebbe un monopolio contrario ai valori

In una lettera inviata agli eurodeputati dell’Unione Europea, in vista del voto in Parlamento sulla relazione sui valori dello sport in programma il 23 novembre a Strasburgo, Anas Laghrari e John Hahn, due tra gli iniziatori del progetto Superlega, hanno chiarito perché la UEFA non sia in linea con i valori dell’Unione. Ecco la lettera riportata da CalcioeFinanza.

LA LETTERA – «La UEFA è andata oltre al suo presunto ruolo di regolatore e si è affermata come operatore monopolistico delle competizioni calcistiche transfrontaliere per club. Non esiste altro mercato nell’Unione europea in cui un regolatore possa anche ricoprire il ruolo di operatore unico dominante»

Laghrari e Hahn hanno inoltre sottolineato come i conflitti di interesse dela UEFA siano «tanto evidenti quanto la sua l’incompatibilità con il diritto comunitario alla concorrenza».