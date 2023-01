Supercoppa Milan Inter, è sfida anche dei rinnovi: da Leao a Skriniar. Il rinnovo è tema per entrambe le sponde milanesi

La Supercoppa Italiana è una sfida anche di rinnovi: lato Inter, c’è quello di Milan Skriniar; lato Milan, c’è quello di Rafael Leao.

Per il portoghese, sembra essersi definito tutto, eccetto due dettagli: il rapporto tra agenti e la clausola. Se l’attaccante rossonero sembra voglia firmare, per il difensore neroazzurro non è ancora ben definita la sua volontà. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.