Supercoppa Italiana al Napoli, il 2025 si chiude: i trofei vinti dalle squadre di Serie A. La classifica

Supercoppa Italiana in archivio, la classifica dei trofei vinti dalla squadre di Serie A nell’anno solare 2025

Con il fischio finale dell’ultima competizione dell’anno, il sipario cala ufficialmente su un 2025 indimenticabile per il calcio nostrano. L’atto conclusivo della Supercoppa Italiana, che ha visto il Napoli trionfare in finale contro il coraggioso Bologna, consegna agli archivi una stagione ricca di sorprese e verdetti inaspettati, ridisegnando le gerarchie del potere calcistico in Italia.

Il Napoli di Conte pigliatutto

Il protagonista assoluto dell’anno è indubbiamente il club partenopeo. Sotto la guida di Antonio Conte, tecnico leccese celebre per la sua ferrea disciplina e la capacità di trasformare squadre in crisi in macchine da guerra vincenti, gli azzurri hanno centrato una prestigiosa doppietta.

Il cammino trionfale è iniziato a maggio con la conquista dello Scudetto, il secondo in tre anni, frutto di una cavalcata dominata grazie a una difesa impenetrabile e a un gioco verticale. A coronamento di un anno perfetto è arrivata la vittoria nella rinnovata Supercoppa, consolidando la posizione di Conte come vero “re mida” della panchina.

Bologna e Milan: un trofeo a testa

Alle spalle dei campioni d’Italia, le emozioni non sono mancate. Il Bologna, trascinato dalle intuizioni tattiche di una guida tecnica moderna e propositiva, ha sollevato al cielo una storica Coppa Italia. I felsinei sono riusciti a interrompere un digiuno di titoli che durava da decenni, dimostrando che la programmazione societaria può colmare il gap con le big.

Sorride anche il Milan. I rossoneri avevano aperto l’anno solare nel migliore dei modi, conquistando la Supercoppa Italiana nell’edizione di gennaio 2025. Il Diavolo era riuscito a imporsi in un derby infuocato contro i rivali storici dell’Inter, regalando ai propri tifosi una gioia immensa proprio all’alba della nuova stagione.

Inter: l’anno dei rimpianti

Se la sponda rossonera di Milano festeggia, quella nerazzurra mastica amaro. Per l’Inter il 2025 si chiude con lo zero nella casella dei trofei vinti. Un dato che fa male, considerando che la squadra guidata dal carismatico Simone Inzaghi (ora all’Al-Hilal), allenatore piacentino specialista delle coppe e del gioco corale, è arrivata a un passo dalla gloria su più fronti: secondi in campionato dietro il Napoli e sconfitti dai cugini del Milan nella finale di Supercoppa a inizio anno.