Supercoppa Italiana, Napoli Bologna la finale: Milan e Inter out. C’è una curiosità da quando c’è il format a quattro squadre

Supercoppa Italiana – Napoli Bologna la finale, la curiosità sulle tre edizioni con il format a quattro squadre

La Supercoppa Italiana 2025/2026 regala un verdetto storico e inaspettato. Il Bologna ha compiuto l’impresa, eliminando l’Inter e strappando il pass per la finalissima che si disputerà il prossimo lunedì. Sarà una sfida inedita contro il Napoli, un incrocio che sancisce ufficialmente il cambio della guardia nel calcio italiano e conferma l’imprevedibilità del nuovo format della competizione.

Crollano le milanesi: l’analisi del torneo

L’edizione di quest’anno ha visto cadere le due grandi favorite della vigilia. Prima è toccato al Milan guidato da Massimiliano Allegri, il tecnico livornese plurititolato noto per la sua gestione pragmatica delle gare secche, che ha dovuto abbandonare i sogni di gloria prematuramente. Successivamente, è stata la volta dell’Inter di Cristian Chivu, ex difensore nerazzurro di spessore internazionale ora alla guida tecnica del club, che non è riuscito a difendere il titolo conquistato nella passata stagione.

Con l’uscita di scena dei rossoneri e dei nerazzurri, la Supercoppa perde le due finaliste dell’ultima edizione, confermando quanto sia complesso confermarsi ad alti livelli in un torneo che non ammette passi falsi. Per il Diavolo, in particolare, l’eliminazione rappresenta un duro colpo in una stagione vissuta tra alti e bassi.

Il format a quattro squadre e l’alternanza delle finaliste

Dall’introduzione della formula “Final Four”, la Supercoppa Italiana ha regalato ogni anno un accoppiamento diverso per l’atto conclusivo, evidenziando una grande dinamicità nel panorama calcistico nazionale. Ecco il riepilogo delle ultime tre finali:

Edizione 2023/2024: Inter-Napoli

Inter-Napoli Edizione 2024/2025: Inter-Milan

Inter-Milan Edizione 2025/2026: Napoli-Bologna

Verso Napoli-Bologna: appuntamento a lunedì

L’attenzione ora è tutta rivolta alla sfida di lunedì. Da un lato il club partenopeo, che punta a consolidare la sua posizione nell’élite del calcio italiano; dall’altro i rossoblù, la vera sorpresa del torneo, capaci di sovvertire ogni pronostico.

Il calcio d’inizio della finale promette spettacolo e tensione, con il Bologna che proverà a coronare un percorso straordinario contro la corazzata azzurra. Gli appassionati si chiedono se la favola emiliana riuscirà a scrivere l’ultimo, glorioso capitolo, o se l’esperienza del Napoli prevarrà in questo scontro inedito.