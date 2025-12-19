Napoli Milan, il bilancio dopo la Supercoppa: ecco quanto incassa il club. Segui le ultimissime sui rossoneri

Nonostante l’amarezza sportiva per l’eliminazione dalla Supercoppa Italiana, il bilancio economico del club meneghino sorride parzialmente grazie ai ricavi garantiti dalla trasferta in Arabia Saudita. Secondo quanto riportato dalle ultime analisi finanziarie legate alla competizione (fonte: Calcio e Finanza), il Milaa hanno comunque rimpinguato le casse societarie grazie al prestigio internazionale del marchio e alla struttura del torneo.

I numeri della spedizione in Arabia Saudita

L’esperienza in terra saudita non è stata vana sotto il profilo puramente economico. Il Diavolo, infatti, ha incassato una cifra pari a 2,4 milioni di euro a titolo di gettone di partecipazione. Questa somma rappresenta una boccata d’ossigeno importante per le strategie future, permettendo alla dirigenza di mantenere alta la competitività sul fronte del fair play finanziario. Nonostante il mancato accesso alla finale, il Milan conferma il suo status di top club capace di attrarre investimenti e capitali anche lontano dai confini nazionali.

La visione di Igli Tare e Massimiliano Allegri

A gestire questo tesoretto e a pianificare la rinascita tecnica è Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, dirigente di grande carisma ed esperto conoscitore del mercato globale, celebre per la sua capacità di scovare talenti emergenti in ogni angolo d’Europa. Il nuovo DS rossonero è già al lavoro per capire come reinvestire queste risorse e potenziare l’organico a disposizione di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, tecnico livornese plurititolato e maestro della gestione tattica, tornato sulla panchina del Diavolo per riportare ordine e solidità difensiva.

Ripartire dai leader in campo

Mentre la società analizza i conti, il mister toscano si concentra sul campo per valorizzare elementi chiave come Rafael Leao, l’esterno d’attacco portoghese funambolico e decisivo nell’uno contro uno, che deve ritrovare la via del gol con maggiore continuità. Altrettanto fondamentale sarà il contributo di Mike Maignan, l’estremo difensore francese noto per i suoi riflessi felini e la grande leadership carismatica, incaricato di guidare il reparto arretrato in vista dei prossimi impegni stagionali.

In conclusione, sebbene il trofeo non sia arrivato nella bacheca di via Aldo Rossi, i 2,4 milioni di euro incassati rappresentano un punto di partenza per il nuovo corso targato Tare-Allegri. I tifosi rossoneri ora si aspettano che questa stabilità economica si trasformi presto in successi sul rettangolo verde.