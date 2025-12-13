Supercoppa Italiana, ecco come funzionano squalifiche e diffide. La regola. Segui le ultimissime

La Lega Calcio Serie A ha chiarito ogni dettaglio tecnico e disciplinare in vista della Supercoppa Italiana 2025 che si disputerà a Riyadh. Il consiglio, riunitosi in via Rosellini, ha ufficializzato il regolamento e la casistica delle squalifiche, elementi fondamentali che i giocatori e l’intera dirigenza del Milan dovranno tenere a mente.

Per Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore dei rossoneri, e Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo, la gestione disciplinare dei calciatori diventa cruciale, soprattutto per non compromettere il campionato dopo la spedizione in Arabia Saudita.

⏱️ Niente Supplementari e Tecnologia all’Avanguardia

Sul fronte tecnico, la Lega ha stabilito misure moderne e decisive. Nelle gare della Supercoppa saranno utilizzati la Goal Line Technology (GLT) e i sistemi Video Assistant Referees (VARs) e Semi-Automated Offside Technology (SAOT), garantendo la massima accuratezza arbitrale.

Un aspetto cruciale riguarda la conclusione degli incontri: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la vincitrice sarà decretata direttamente dai tiri di rigore. Non ci saranno tempi supplementari, un fattore che incide sulla strategia e sulla gestione delle energie da parte di Allegri.

⚠️ Regolamento Squalifiche: La Regola della “Non-Compensazione”

Il documento redatto dalla Lega contiene specificazioni importanti che creano una parziale deroga all’articolo 19 del CGS, soprattutto sul rapporto tra sanzioni del campionato e della Supercoppa. La norma più importante è la seguente: una squalifica inflitta per gare di Serie A non dovrà essere scontata nelle gare di Supercoppa, ma solo nella prima gara di campionato successiva alla competizione.

Un giocatore del Diavolo espulso o con una sanzione residua prima dell’inizio della Supercoppa, sconterà il turno di stop nella successiva gara di campionato .

espulso o con una sanzione residua prima dell’inizio della Supercoppa, sconterà il turno di stop nella . Se un calciatore in diffida prima del torneo viene ammonito in semifinale o in finale (o in entrambe), la squalifica scatterà comunque nella gara di campionato successiva.

Questa normativa significa che i rossoneri saranno al riparo da stop in Supercoppa per vecchi motivi, ma dovranno stare attenti a non compromettere il rientro in Serie A. Ad esempio, un giocatore espulso nella semifinale della Supercoppa sconterà il turno nella finale stessa (se il Milan si qualifica), ma eventuali giornate residue si aggiungeranno alla squalifica da scontare in campionato.

La prudenza e la disciplina saranno, dunque, elementi chiave che Allegri richiederà ai suoi in Arabia Saudita, sotto l’occhio vigile del DS Tare.