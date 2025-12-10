Supercoppa Italiana, tutte le informazioni sul nuovo regolamento. Segui le ultimissime sui rossoneri

È stata una riunione cruciale quella tenutasi nelle scorse settimane in via Rosellini a Milano: la Lega Calcio Serie A ha messo nero su bianco il regolamento ufficiale della Supercoppa Italiana 2025. Le decisioni prese riguardano sia le innovazioni tecnologiche che la spinosa questione delle sanzioni disciplinari, con un intreccio fondamentale tra i cartellini rimediati in Serie A e quelli comminati durante il prestigioso torneo.

Tecnologia e Brivido Senza Supplementari

Il primo punto fermo riguarda l’utilizzo massiccio della tecnologia per garantire la massima equità in campo. La Lega ha confermato l’impiego della Goal Line Technology (GLT), essenziale per dirimere i dubbi sui gol fantasma, e dei sistemi Video Assistant Referees (VARs) e della Semi-Automated Offside Technology (SAOT), che promettono decisioni più rapide e precise sul fuorigioco.

Inoltre, per la gioia dei tifosi presenti allo stadio e per l’interesse della trasparenza, sarà integrato il segnale Vardict sul maxischermo, accompagnato dal Public Announcement after Var Checks and Var Review.

Sul fronte agonistico, è stato confermato il format secco: niente tempi supplementari! In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la vincitrice della Supercoppa verrà decretata direttamente attraverso i tiri di rigore.

La Chiarezza sulle Squalifiche: L’Effetto Serie A

Il cuore della delibera, contenuta in un documento ufficiale della Lega, riguarda però l’incrocio tra le sanzioni del campionato e quelle del torneo. Questo punto è di cruciale interesse per tutti i club, incluso il Milan, che si prepara a vivere un nuovo ciclo tecnico.

Il principio fondamentale stabilito, che integra e deroga parzialmente l’articolo 19 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), è chiaro: una squalifica inflitta in relazione alle gare di Serie A non dovrà essere scontata nelle gare di Supercoppa, ma solo nella prima gara di campionato successiva a quest’ultima.

Di contro, le ammonizioni accumulate in Supercoppa avranno efficacia nelle successive gare di campionato. Analogamente, le squalifiche inflitte durante la Supercoppa (come un’espulsione diretta) che non possano essere scontate interamente nel torneo stesso, saranno trasferite, anche per il solo residuo, nelle successive gare di campionato.

Il Milan di Allegri e Tare: Un Occhio al Regolamento

Queste novità regolamentari saranno certamente studiate con attenzione dal nuovo staff tecnico dei rossoneri. Con Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano di ritorno sulla panchina del Diavolo, e Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo noto per le sue capacità gestionali, l’obiettivo è evitare squalifiche che possano poi pesare in campionato. Il Diavolo punta a una stagione di vertice e ogni dettaglio, inclusa la disciplina in campo, sarà cruciale per il successo del nuovo progetto sportivo.