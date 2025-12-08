Supercoppa Italiana, il regolamento completo: dalle squalifiche al VAR. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

La Lega Calcio Serie A ha diramato un documento fondamentale che stabilisce il regolamento e la casistica delle squalifiche per la prossima edizione della Supercoppa Italiana 2025, una competizione che vedrà coinvolto anche il Milan. Il provvedimento, discusso in un recente consiglio tenutosi in via Rosellini a Milano, introduce importanti novitàche influenzano direttamente la gestione del turnover e delle diffide da parte dei club, inclusa la formazione guidata da Massimiliano Allegri, il tecnico livornese tornato per puntare ai trofei.

La decisione interessa da vicino anche il Direttore Sportivo rossonero, Igli Tare, che insieme ad Allegri dovrà calibrare attentamente le formazioni nelle giornate di campionato precedenti il torneo per evitare assenze pesanti.

🛠️ Tecnologia e Formato: Rigori Immediati e VAR Trasparente

Oltre agli aspetti disciplinari, la Lega ha confermato l’utilizzo delle ultime tecnologie arbitrali per garantire la massima correttezza delle gare. Saranno impiegati la Goal Line Technology (GLT), il sistema Video Assistant Referees (VARs) e il Semi-Automated Offside Technology (SAOT). Novità assoluta in termini di trasparenza sarà l’integrazione del segnale Vardict sui maxi-schermi dello stadio e l’introduzione del Public Announcement dopo i check e le review del VAR, per informare in tempo reale il pubblico.

Inoltre, il regolamento sul campo è stato snellito: in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, l’incontro verrà risolto direttamente ai tiri di rigore, eliminando i tempi supplementari.

⚖️ Squalifiche e Ammonizioni: La Separazione tra Campionato e Coppa

La vera svolta riguarda l’intreccio disciplinare tra la Serie A e la Supercoppa. Il comunicato ufficiale stabilisce una parziale deroga all’articolo 19 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), separando di fatto le due competizioni per quanto riguarda le sanzioni:

Sanzioni di Campionato: Una squalifica rimediata in campionato non dovrà essere scontata nelle gare di Supercoppa, ma verrà applicata nella prima gara di Serie A successiva alla manifestazione. Questo concede maggiore libertà di scelta ad Allegri in caso di diffidati in campionato.

Diffide e Gialli in Supercoppa: Le ammonizioni comminate durante la Supercoppa avranno invece efficacia nelle successive gare di campionato.

Le comminate durante la Supercoppa avranno invece nelle . Squalifiche in Supercoppa: Eventuali espulsioni rimediate nel torneo e non espiate completamente in Supercoppa dovranno essere scontate nelle successive gare di Serie A.

Questa chiara distinzione permette al Milan di affrontare la competizione senza l’ansia di indebolire la propria corsa scudetto con sanzioni pregresse, ma richiede massima attenzione nel gestire i cartellini durante la manifestazione per non pagare dazio al ritorno in campionato.