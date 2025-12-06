Supercoppa Italiana, Ufficializzati Regolamento, Tecnologia e Squalifiche. Segui le ultimissime sui rossoneri

La Lega Calcio Serie A, riunitasi nelle scorse settimane in Via Rosellini a Milano, ha formalizzato il regolamento completo e la casistica delle squalifiche che disciplineranno la prossima edizione della Supercoppa Italiana 2025. Il torneo, che vedrà impegnato anche il Diavolo allenato da Massimiliano Allegri, il tecnico esperto chiamato a portare nuovi trofei in bacheca, sarà all’avanguardia a livello tecnologico.

🤖 Tecnologia in Campo: VAR, SAOT e Annuncio Pubblico

Il regolamento prevede l’impiego massiccio delle più recenti innovazioni tecnologiche per garantire la massima trasparenza e correttezza decisionale. Saranno utilizzati:

Goal Line Technology (GLT): per la convalida automatica dei gol.

per la convalida automatica dei gol. Video Assistant Referees (VARs): il sistema di assistenza video .

il sistema di . Semi-Automated Offside Technology (SAOT): la tecnologia del fuorigioco semi-automatico, ormai standard nei grandi eventi.

Inoltre, per la prima volta in questa competizione, sarà implementata l’integrazione del segnale Vardict sul maxischermo e, soprattutto, il Public Announcement after Var Checks and Var Review. Questo significa che i tifosi presenti allo stadio potranno ascoltare la motivazione della decisione arbitrale dopo un consulto VAR, migliorando la comprensionee la trasparenza del gioco.

La Regola Decisiva: Addio ai Tempi Supplementari

Una delle novità regolamentari più impattanti è quella relativa alla conclusione dei match. A differenza di altre competizioni, in caso di perfetta parità al termine dei 90 minuti regolamentari, l’incontro verrà immediatamente deciso tramite i tiri di rigore. Sono esclusi i tempi supplementari, una scelta volta a preservare la condizione fisica degli atleti in un calendario sempre più fitto. Questo aspetto è particolarmente rilevante per il Milan, il cui DS Igli Tare dovrà lavorare a stretto contatto con Allegri per gestire le risorse fisiche in vista degli impegni successivi di Serie A.

Regolamento Squalifiche: L’Intersezione con la Serie A

Il documento redatto dalla Lega specifica in dettaglio il meccanismo di interazione tra le sanzioni del campionato e quelle della Supercoppa.

Squalifiche di Campionato: Le squalifiche maturate in Serie A non saranno scontate nelle gare di Supercoppa, ma solo nel primo match di campionato successivo .

Le squalifiche maturate in Serie A nelle gare di Supercoppa, ma solo nel . Ammonizioni e Diffide: Le ammonizioni e gli effetti delle diffide comminate in Supercoppa avranno efficacia nelle successive gare di campionato .

Le ammonizioni e gli effetti delle diffide comminate in Supercoppa avranno . Sanzioni in Supercoppa: Le eventuali squalifiche inflitte durante la Supercoppa (ad esempio, per un’espulsione) e non esaurite nell’evento, dovranno essere scontate nelle successive partite di campionato.

Insomma, un quadro normativo chiaro è stato fissato, permettendo al Diavolo e alle altre squadre di prepararsi al meglio per questa importante vetrina stagionale.