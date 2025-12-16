News
Supercoppa Italiana: il programma di Milan e Napoli a Riyadh. Conferenze stampa e allenamenti
Supercoppa Italiana, di seguito il programma di Milan e Napoli tra conferenze stampa e allenamenti in vista della semifinale di giovedì
Ecco il programma degli appuntamenti ufficiali per Milan e Napoli nella giornata di mercoledì 17 dicembre 2025 a Riyadh, in vista della semifinale di Supercoppa Italiana che si giocherà giovedì 18. Tutti gli orari sono espressi in orario italiano.
🔴⚫ AC Milan
Il Milan concentrerà le sue attività nel pomeriggio, dopo la conferenza stampa mattutina.
|Ora (IT)
|Evento
|Luogo
|Dettagli
|11:00
|Conferenza Stampa
|Al-Awwal Park Stadium
|Interverranno Massimiliano Allegri e un calciatore (durata 30 minuti).
|17:00
|Allenamento
|Princess Noura
|I primi 15 minuti saranno aperti ai media per le riprese.
🔵 Napoli
Il Napoli aprirà la giornata con l’allenamento mattutino, seguito dalla conferenza stampa.
|Ora (IT)
|Evento
|Luogo
|Dettagli
|10:30
|Allenamento
|Al Riyadh Club
|I primi 15 minuti saranno aperti ai media.
|14:00
|Conferenza Stampa
|Al-Awwal Park Stadium
|Interverranno Antonio Conte e un calciatore (durata 30 minuti).