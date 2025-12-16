 Supercoppa Italiana: il programma di Milan e Napoli
Supercoppa Italiana: il programma di Milan e Napoli a Riyadh. Conferenze stampa e allenamenti

3 ore ago

Supercoppa italiana

Supercoppa Italiana, di seguito il programma di Milan e Napoli tra conferenze stampa e allenamenti in vista della semifinale di giovedì

Ecco il programma degli appuntamenti ufficiali per Milan e Napoli nella giornata di mercoledì 17 dicembre 2025 a Riyadh, in vista della semifinale di Supercoppa Italiana che si giocherà giovedì 18. Tutti gli orari sono espressi in orario italiano.

🔴⚫ AC Milan

Il Milan concentrerà le sue attività nel pomeriggio, dopo la conferenza stampa mattutina.

Ora (IT)EventoLuogoDettagli
11:00Conferenza StampaAl-Awwal Park StadiumInterverranno Massimiliano Allegri e un calciatore (durata 30 minuti).
17:00AllenamentoPrincess NouraI primi 15 minuti saranno aperti ai media per le riprese.

🔵 Napoli

Il Napoli aprirà la giornata con l’allenamento mattutino, seguito dalla conferenza stampa.

Ora (IT)EventoLuogoDettagli
10:30AllenamentoAl Riyadh ClubI primi 15 minuti saranno aperti ai media.
14:00Conferenza StampaAl-Awwal Park StadiumInterverranno Antonio Conte e un calciatore (durata 30 minuti).
