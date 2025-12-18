Supercoppa Italiana, Napoli Milan a Riad: una sfida da sceicchi. Posta in palio altissima tra mercato e non solo

Supercoppa Italiana, stasera la prima semifinale tra Napoli e Milan a Riad: in palio non solo l’ultimo atto in programma lunedì 22 dicembre

Sotto il cielo dell’Arabia Saudita, stasera si accendono i riflettori sulla prima semifinale della Supercoppa Italiana 2025. Di fronte il Napoli Campione d’Italia e il Milan, finalista dell’ultima Coppa Italia: un incrocio che profuma di Scudetto, con entrambe le compagini impegnate in un serrato testa a testa con l’Inter anche in campionato.

Come titolato da «Il Corriere dello Sport», è una sfida «Roba da sceicchi», non solo per la cornice dorata di Riad, ma per il valore tecnico in campo.

Massimiliano Allegri e Antonio Conte, maestri della tattica mai sazi di successi, stanno limando ogni minimo dettaglio: in palio c’è la prima finale della stagione e un bonus economico fondamentale per il mercato. Per Allegri, l’occasione è ghiotta per dare continuità al progetto, puntando sulla fame di leader come Modric e sulla voglia di riscatto del rientrante Jashari.