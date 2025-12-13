Supercoppa Italiana, date e orari delle due semifinali. Il Milan sfida il Napoli. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il consiglio della Lega Calcio Serie A, riunitosi nelle scorse settimane in via Rosellini, ha formalizzato il calendario ufficiale e il regolamento della Supercoppa Italiana di quest’anno. La competizione si svolgerà in Arabia Saudita, a Riyadh, nel mese di dicembre 2025, confermando il format a quattro squadre (Final Four) che garantisce un grande spettacolo.

Per i rossoneri, guidati in panchina da Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore tornato a Milano, il cammino verso il trofeo sarà subito in salita, con un classico del calcio italiano in semifinale.

Le Date Chiave: Napoli vs Milan, Esordio da Brividi

La prima semifinale vedrà in campo il Milan contro il Napoli, un duello che promette fuochi d’artificio tra due delle squadre più blasonate d’Italia. La sfida tra i partenopei e il Diavolo è in programma per mercoledì 18 dicembre 2025. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 22:00 locali (Arabia Saudita), corrispondenti alle ore 20:00 italiane.

Massimiliano Allegri, il tecnico toscano noto per la sua concretezza, avrà il compito di preparare al meglio la squadra per un impegno che arriva in una fase cruciale della stagione. Superare gli azzurri è il primo obiettivo per accedere alla finale.

L’Altra Semifinale: Bologna contro Inter

La seconda semifinale, che deciderà l’altra finalista, si disputerà il giorno successivo. A scendere in campo saranno il Bologna e l’Inter, in un derby emiliano-lombardo. L’incontro è fissato per giovedì 19 dicembre 2025, anch’esso alle ore 22:00 locali (20:00 ora italiana).

Queste partite rappresentano un banco di prova significativo per il nuovo corso del Milan. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del club, ex dirigente della Lazio, ha già sottolineato l’importanza di affrontare ogni competizione con la massima ambizione. La Supercoppa, infatti, offre la possibilità di conquistare un trofeo pesante prima della pausa natalizia.

Il regolamento prevede che le vincenti delle due semifinali si affronteranno nella finalissima, prevista pochi giorni dopo, sempre a Riyadh, per contendersi il primo titolo della stagione 2025/26. Il Milan cercherà di replicare i successi passati, portando a casa il trofeo che chiuderebbe un anno intenso con una vittoria di prestigio.