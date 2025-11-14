News
Supercoppa Italiana, le info sui biglietti per la semifinale tra Milan e Napoli
L’AC Milan ha ufficializzato le modalità di vendita per i biglietti della Supercoppa Italiana, l’appassionante sfida che vedrà i rossoneri affrontare il Napoli. La partita, che assegnerà il primo trofeo stagionale, è in programma giovedì 18 dicembre alle ore 22:00 (ora locale) presso l’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh, in Arabia Saudita.
I tifosi del Diavolo e in generale gli appassionati potranno acquistare i tagliandi sulla piattaforma Vivaticket, seguendo un calendario scaglionato per garantire la priorità a diverse categorie di sostenitori.
Il Calendario delle Fasi di Vendita Biglietti
La società, con il supporto del nuovo DS Igli Tare, il dirigente albanese noto per la sua visione strategica, e del tecnico Massimiliano Allegri, il pragmatico allenatore richiamato per i successi, ha definito tre fasi distinte per l’accesso ai tagliandi:
1. Fase Abbonati (Priorità)
- Quando: Dalle ore 12:00 di venerdì 14 novembre fino alle 23:59 di domenica 16 novembre.
- Dettagli: Ogni abbonato potrà assicurarsi l’acquisto di un massimo di 4 biglietti.
2. Fase CRN Card
- Quando: Dalle ore 12:00 di lunedì 17 novembre fino alle 23:59 di martedì 18 novembre.
- Dettagli: Anche in questa fase, ogni possessore della CRN Card (il supporto di fidelizzazione del club) avrà diritto all’acquisto di un massimo di 4 biglietti.
3. Vendita Libera (Fino a Esaurimento)
- Quando: Dalle ore 12:00 di mercoledì 19 novembre e fino all’esaurimento delle disponibilità.
- Dettagli: In questa fase finale, ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti.
Costi e Ritiro dei Voucher
Per quanto riguarda i prezzi, il club ha comunicato un listino che tiene conto delle diverse sezioni dello stadio saudita.
- Il costo dei biglietti per la Tribuna è stato fissato a 50€.
- I tagliandi per il Settore Ospiti, dedicato ai sostenitori più accesi, avranno un costo agevolato di soli 20€.
Al completamento della procedura di acquisto online su Vivaticket, l’acquirente riceverà un voucher digitale. Questo documento conterrà tutte le istruzioni necessarie per il ritiro del titolo d’accesso effettivo e per le procedure di ingresso allo stadio Al-Awwal Park il giorno della gara.