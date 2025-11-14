Connect with us

Supercoppa Italiana, le info sui biglietti per la semifinale tra Milan e Napoli

Allenamento Milan, il programma del weekend e della prossima settimana verso il derby con l'Inter

RedBird ritira la super offerta milionaria per acquisire il controllo del Telegraph

Nuovo San Siro, il piano per rifunzionalizzare l'impianto! Tutte le ipotesi

Nuovo San Siro, continua a prendere forma la nuova società a capo del progetto! Ultime

Supercoppa Italiana, le info sui biglietti per la semifinale tra Milan e Napoli. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

L’AC Milan ha ufficializzato le modalità di vendita per i biglietti della Supercoppa Italiana, l’appassionante sfida che vedrà i rossoneri affrontare il Napoli. La partita, che assegnerà il primo trofeo stagionale, è in programma giovedì 18 dicembre alle ore 22:00 (ora locale) presso l’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh, in Arabia Saudita.

I tifosi del Diavolo e in generale gli appassionati potranno acquistare i tagliandi sulla piattaforma Vivaticket, seguendo un calendario scaglionato per garantire la priorità a diverse categorie di sostenitori.

Il Calendario delle Fasi di Vendita Biglietti

La società, con il supporto del nuovo DS Igli Tare, il dirigente albanese noto per la sua visione strategica, e del tecnico Massimiliano Allegri, il pragmatico allenatore richiamato per i successi, ha definito tre fasi distinte per l’accesso ai tagliandi:

1. Fase Abbonati (Priorità)

  • Quando: Dalle ore 12:00 di venerdì 14 novembre fino alle 23:59 di domenica 16 novembre.
  • Dettagli: Ogni abbonato potrà assicurarsi l’acquisto di un massimo di 4 biglietti.

2. Fase CRN Card

  • Quando: Dalle ore 12:00 di lunedì 17 novembre fino alle 23:59 di martedì 18 novembre.
  • Dettagli: Anche in questa fase, ogni possessore della CRN Card (il supporto di fidelizzazione del club) avrà diritto all’acquisto di un massimo di 4 biglietti.

3. Vendita Libera (Fino a Esaurimento)

  • Quando: Dalle ore 12:00 di mercoledì 19 novembre e fino all’esaurimento delle disponibilità.
  • Dettagli: In questa fase finale, ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti.

Costi e Ritiro dei Voucher

Per quanto riguarda i prezzi, il club ha comunicato un listino che tiene conto delle diverse sezioni dello stadio saudita.

  • Il costo dei biglietti per la Tribuna è stato fissato a 50€.
  • I tagliandi per il Settore Ospiti, dedicato ai sostenitori più accesi, avranno un costo agevolato di soli 20€.

Al completamento della procedura di acquisto online su Vivaticket, l’acquirente riceverà un voucher digitale. Questo documento conterrà tutte le istruzioni necessarie per il ritiro del titolo d’accesso effettivo e per le procedure di ingresso allo stadio Al-Awwal Park il giorno della gara.

