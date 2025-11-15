Supercoppa Italiana, informazioni e prezzi sui biglietti delle gare del Milan. Segui le ultimissime sui rossoneri

È ufficialmente scattato il conto alla rovescia per la Supercoppa Italiana, la sfida che vedrà il Milan affrontare il Napoli per il primo trofeo della stagione. La gara, in programma giovedì 18 dicembre alle ore 22:00 (orario locale), si terrà presso l’Al-Awwal Park di Riyadh, Arabia Saudita. L’AC Milan ha comunicato le modalità di acquisto dei biglietti sul sito Vivaticket, preparando i propri tifosi a sostenere il Diavolo in terra straniera.

La squadra rossonera, guidata in panchina dal mister del pragmatismo, Massimiliano Allegri, e costruita dal nuovo direttore sportivo, Igli Tare, l’abile dirigente che ha rafforzato la squadra con elementi di esperienza, si presenta a questo appuntamento con l’obiettivo di alzare al cielo il primo trofeo della nuova gestione.

Tutte le Fasi di Vendita: Priorità ad Abbonati e CRN

La vendita dei tagliandi è stata suddivisa in tre distinte fasi, con priorità riservata ai sostenitori più fedeli:

Fase Abbonati : Già iniziata alle ore 12:00 di venerdì 14 novembre , terminerà alle 23:59 di domenica 16 novembre . Ogni abbonato potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti .

: Già iniziata alle ore , terminerà alle . Ogni abbonato potrà acquistare fino a un . Fase CRN (Card Rossonera) : Proseguirà dalle ore 12:00 di lunedì 17 novembre fino alle 23:59 di martedì 18 novembre . Anche in questo caso, ogni possessore di CRN Card potrà comprare fino a 4 biglietti .

: Proseguirà dalle ore fino alle . Anche in questo caso, ogni possessore di CRN Card potrà comprare fino a . Vendita Libera: Partirà dalle ore 12:00 di mercoledì 19 novembre e continuerà fino a esaurimento delle disponibilità. Ogni tifoso potrà acquistare un massimo di 4 tagliandi.

Costi e Istruzioni: Biglietti Accessibili in Settore Ospiti

Il club ha fissato prezzi accessibili per la trasferta saudita. I biglietti per la tribuna avranno un costo di 50€, mentre per il settore ospiti, dove si radunerà il cuore del tifo organizzato, il costo sarà di soli 20€.

Al termine della procedura di acquisto online, i tifosi riceveranno un voucher con tutte le istruzioni necessarie per il ritiro del titolo d’accesso e per l’ingresso allo stadio. La presenza massiccia dei tifosi in Arabia sarà un fattore determinanteper la squadra di Allegri in questa cruciale sfida.