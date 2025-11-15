Connect with us

Nazionali Milan, oggi in campo quattro rossoneri! Da Saelemaekers a Leao. Segui le ultimissime sui rossoneri

Si chiude l’anno solare con l’ultima sosta per le Nazionali del 2025, un momento cruciale in cui diversi rossonerilasciano Milanello per rispondere alle chiamate dei rispettivi Paesi. In palio ci sono i preziosi pass per la prossima edizione dei Mondiali 2026 che si terranno in USA, Messico e Canada, rendendo gli impegni di questi giorni particolarmente delicati.

Il tecnico del MilanMassimiliano Allegri, il mister del pragmatismo, monitora con attenzione lo stato di forma dei suoi giocatori. Sebbene le pause internazionali possano spezzare il ritmo del campionato, l’esposizione in competizioni di alto livello è vista come un banco di prova fondamentale per i calciatori del Diavolo.

Ecco i dettagli dei principali impegni dei giocatori milanisti, concentrati sulle qualificazioni Mondiali, un focus che sarà seguito con interesse dal nuovo direttore sportivo, Igli Tare, l’esperto di mercato al lavoro per pianificare il futuro del club.

🇧🇪 Belgio: Saelemaekers e De Winter

La Nazionale Belga, nota per la sua generazione d’oro, vede impegnati due elementi del Milan. L’esterno offensivo Alexis Saelemaekers e il difensore Koni de Winter saranno protagonisti nella sfida di qualificazione ai Mondiali 2026:

  • Kazakistan-BelgioSabato 15 novembre, ore 15:00, Nur-Sultan.

🇵🇹 Portogallo: Leão Cerca il Pass

Sotto i riflettori c’è il fuoriclasse portoghese Rafael Leão, l’ala dinamica e uno dei leader tecnici del Milan. Il suo contributo è atteso per blindare la qualificazione della sua Nazionale, ricca di stelle:

  • Portogallo-ArmeniaDomenica 16 novembre, ore 15:00, Porto.

🇷🇸 Serbia: Pavlović in Difesa

Anche la retroguardia serba si affida al centrale Strahinja Pavlovićroccioso difensore del Milan, che dovrà guidare i suoi compagni verso la vittoria in un girone sempre insidioso:

  • Serbia-LettoniaDomenica 16 novembre, ore 18:00, Leskovac.

Oltre a questi impegni, non mancano i talenti delle Nazionali Giovanili, a conferma del grande lavoro di scouting voluto da Igli Tare per costruire un Milan vincente sia nel presente che nel futuro.

