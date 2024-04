Supercoppa Milan, l’Atalanta si aggiunge a Inter e Juventus: manca solo un posto per l’edizione 2024/25. Ecco chi potrebbe andarci

Dopo la finale di Coppa Italia raggiunta, l‘Atalanta si conquista l’accesso alla Supercoppa Italiana 2024/2025 e si aggiunge all’Inter che ha vinto lo scudetto e alla Juventus, l’altra finalista.

L’ultimo posto per la Supercoppa, che si giocherà nuovamente in Arabia, sarà preso dalla seconda qualificata in Serie A. Attualmente il Milan occupa questa posizione ma, dopo la qualificazione della Juventus, alla squadra di Pioli basterebbe arrivare terzi dietro a Inter e Juventus. I rossoneri si devono guardare dal Bologna che si trova a 7 punti di distanza.