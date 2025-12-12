Supercoppa Italiana, non solo il Napoli: un altro club perde un giocatore. Assente in Arabia

Supercoppa Italiana, anche l’Inter dovrà fare a meno di un calciatore. Il difensore resterà fermo per oltre un mese

Brutte notizie in casa Inter a pochi giorni da un periodo cruciale per la stagione. Francesco Acerbi, l’esperto difensore centrale e colonna portante della retroguardia nerazzurra, ha riportato un infortunio che costringerà il tecnico a rivedere i piani difensivi. L’esito degli esami strumentali ha confermato un risentimento muscolare al bicipite femorale.

Stop di un Mese: Supercoppa Addio

Si tratta di uno stop significativo per il classe ’88. Le prime stime mediche indicano che l’infortunio terrà Acerbi lontano dal campo da gioco per un periodo stimato intorno al mese. Questo significa che il difensore salterà sicuramente i prossimi impegni di campionato e, soprattutto, l’imminente appuntamento con la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.

La competizione, che vede impegnate quattro squadre, è un obiettivo primario per la Beneamata. L’assenza di Acerbi, pilastro della difesa, rappresenta un duro colpo per la squadra nerazzurra, che dovrà fare affidamento sulle riserve per coprire il suo ruolo, un elemento essenziale per l’equilibrio tattico.

Milan di Allegri Impegnato: Possibile Derby in Finale

La Supercoppa Italiana vedrà in campo anche i cugini del Milan, guidati dal pragmatico allenatore Massimiliano Allegri, tecnico toscano di grande esperienza. L’Inter dovrà fare a meno del suo difensore in tutte le fasi del torneo.

Per l’eventuale Derby della Madonnina che in Supercoppa potrebbe verificarsi solamente in finale, Acerbi non ci sarà.

Questa configurazione del torneo, pur non eliminando completamente il rischio, offre al Diavolo e all’Inter la possibilità di accedere alla finale senza doversi affrontare subito, ma toglie a una potenziale finale la presenza di uno dei protagonisti più esperti e affidabili delle ultime stracittadine.

L’infortunio di Francesco Acerbi non solo priva l’Inter di un giocatore fondamentale in un momento caldo, ma getta anche un’ombra sull’assetto difensivo nerazzurro proprio mentre la squadra si prepara a giocarsi il primo trofeo stagionale e a mantenere alta la tensione in campionato.