Supercoppa Italiana, delusione in Arabia Saudita: il motivo riguarda il Milan! Oggi l’inizio della competizione a Riyadh

La Supercoppa Italiana avrà inizio stasera a Riyadh, in Arabia Saudita. La prima semifinale sarà quella tra Napoli e Fiorentina, mentre domani si sfideranno Inter e Lazio. Tuttavia il trofeo rischia di avere ben poco di “Super”. Come riportato da La Repubblica, le due semifinali non hanno registrato il sold out e tra il pubblico saudita c’è delusione. L’inviato del quotidiano ha rivelato che molti colleghi sauditi hanno chiesto come mai Juve e Milan non fossero presenti al posto di Fiorentina e Lazio, con un tono anche polemico, come se si fosse trattato di uno sgarbo deliberato al paese ospite.

Allo stadio per le partite saranno attesi solo poche centinaio di tifosi italiani: De Siervo in conferenza stampa ha ammesso che non si è lavorato con i tour operator per far arrivare più tifosi e promesso provvedimenti per la prossima edizione. Ancora meno i tifosi locali: ancora oggi nelle hall degli alberghi di Riyad e sul sito Weebook si vendono ancora migliaia di biglietti per la semifinale tra Fiorentina e Napoli, che si giocherà all’Al-Awwal Park Stadium, dove gioca l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo: con una capienza di 25 mila posti e che rischia di rimanere clamorosamente mezzo vuoto. Attesi alcuni spettatori in più per Inter-Lazio e ancora di più per la finale.