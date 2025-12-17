Supercoppa Italiana, Chivu recupera due calciatori: ci saranno in un’eventuale finale contro il Milan

Supercoppa Italiana – Mister Cristian Chivu recupera due calciatori, sono partiti per le final four

Tutto è pronto per il calcio d’inizio della Supercoppa Italiana, che quest’anno rinnova il fascino del format a quattro squadre. Un weekend di grande calcio attende gli appassionati, con le migliori compagini del panorama nazionale pronte a darsi battaglia in Arabia Saudita per sollevare il primo trofeo stagionale. Il programma è serrato e promette scintille, tra grandi ritorni in campo e sfide tattiche d’altissimo livello.

Il programma: giovedì il big match Napoli-Milan

Il sipario si alzerà ufficialmente domani, ma l’attesa febbrile è tutta per giovedì sera, quando andrà in scena la prima semifinale tra Napoli e Milan. I rossoneri arrivano a questo appuntamento con la massima concentrazione, consapevoli che il passaggio del turno rappresenterebbe un segnale di forza fondamentale per il prosieguo della stagione.

A guidare il Diavolo dalla panchina ci sarà Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano celebre per il suo pragmatismo e per la capacità di gestire con estrema lucidità le gare a eliminazione diretta. La compagine meneghina punterà sulla solidità del gruppo per superare l’ostacolo azzurro e staccare il pass per l’atto conclusivo del torneo.

Venerdì tocca a Bologna e Inter: le scelte di Chivu

Il quadro delle semifinali si completerà venerdì con la sfida tra Bologna e Inter. I nerazzurri, guidati da Cristian Chivu — l’ex leggendario difensore romeno che ha saputo trasferire la sua grinta e la sua visione di gioco anche nel ruolo di allenatore — arrivano all’impegno con ottime notizie dall’infermeria.

In vista di un potenziale incrocio in finale contro i rossoneri, Chivu può sorridere per due recuperi fondamentali. Tra i convocati tornano infatti Hakan Calhanoglu, il raffinato metronomo turco specialista dei calci piazzati e motore immobile della manovra interista, e Matteo Darmian, l’eclettico difensore azzurro apprezzato per la sua straordinaria duttilità tattica e l’affidabilità costante in fase di copertura.

Verso la finalissima di lunedì

Dopo le due semifinali, l’attenzione si sposterà interamente sulla finalissima di lunedì. Sarà l’ultimo atto di una kermesse che mette in palio non solo la coppa, ma anche il prestigio internazionale. Chi riuscirà a trionfare nel deserto di Riad? Gli occhi del mondo sono puntati sulla sfida infinita tra le grandi del calcio italiano.