Supercoppa Italiana, tutte le informazioni sui biglietti e sui prezzi delle partite

Il Milan si prepara per la Supercoppa Italiana, il primo trofeo stagionale, che vedrà i rossoneri affrontare il Napoli in una sfida ad alta tensione. Il club ha ufficializzato le modalità di vendita dei biglietti per l’incontro, in programma giovedì 18 dicembre alle ore 22:00 (ora locale) presso lo stadio Al-Awwal Park di Riyadh in Arabia Saudita.

Questa trasferta internazionale è cruciale per il Milan di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore che punta a conquistare il suo primo titolo subito per dare un segnale forte. La vendita, come comunicato dal club (fonte), sarà gestita tramite il sito Vivaticket e suddivisa in tre fasi distinte, garantendo priorità ai sostenitori più fedeli del Diavolo.

Le Tre Fasi di Vendita: Priorità agli Abbonati e ai Titolari di CRN

Il DS Igli Tare, l’abile dirigente albanese, vuole garantire la massima partecipazione dei tifosi rossoneri in Arabia, per sostenere la squadra in questa importante finale. Ecco il dettaglio delle tre finestre di acquisto, ognuna con un limite massimo di quattro biglietti per transazione:

Fase Destinatari Data e Orario Abbonati Riservata agli abbonati Dalle 12:00 di ven. 14 novembre alle 23:59 di dom. 16 novembre CRN Card Riservata ai possessori di CRN Card Dalle 12:00 di lun. 17 novembre alle 23:59 di mar. 18 novembre Vendita Libera Aperta a tutti i tifosi Dalle 12:00 di mer. 19 novembre e fino a esaurimento

Costi e Logistica: Dettagli Essenziali

I prezzi dei tagliandi per la Supercoppa sono stati differenziati. I biglietti per la Tribuna avranno un costo di 50€, mentre i tagliandi per il Settore Ospiti (riservato alla tifoseria organizzata) saranno acquistabili al prezzo popolare di 20€.

È fondamentale che i tifosi prestino attenzione alle procedure post-acquisto. Una volta completata la transazione su Vivaticket, verrà inviato un voucher contenente tutte le istruzioni necessarie per il ritiro del titolo d’accesso e le modalità per accedere allo stadio Al-Awwal Park.

Questa finale non è solo una vetrina internazionale per il Milan, ma un’opportunità di riscatto e di conquista immediataper la nuova era tecnica guidata da Allegri e gestita strategicamente da Tare. La speranza dei rossoneri è di vedere una marea umana in Arabia a spingere il Diavolo verso il primo trofeo.