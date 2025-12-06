Supercoppa Italiana, tutte le info necessarie per l’acquisto dei biglietti. Segui le ultimissime sui rossoneri

L’attesa per la Supercoppa Italiana è alle stelle. Il Diavolo, galvanizzato dal lavoro di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese, si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida secca che mette in palio il primo trofeo stagionale. L’AC Milan ha comunicato ufficialmente le modalità di acquisto dei biglietti per la finale, in programma giovedì 18 dicembre allo Stadio Al-Awwal Park di Riyadh, Arabia Saudita. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 22:00 (orario locale).

Tutti i tagliandi saranno disponibili esclusivamente sul portale Vivaticket, e la società rossonera ha stabilito una procedura d’acquisto a fasi per premiare i tifosi più fedeli e garantire una gestione ottimale. Il DS Igli Tare e la dirigenza milanesi puntano a vedere una nutrita rappresentanza di sostenitori in trasferta.

Le Fasi di Vendita: Abbonati, CRN e Vendita Libera

La procedura è stata suddivisa in tre momenti chiave:

Fase Abbonati (Priorità Massima): Inizio: Dalle ore 12:00 di venerdì 14 novembre .

Dalle ore . Termine: Fino alle 23:59 di domenica 16 novembre .

Fino alle . Regola: Ogni abbonato fedelissimo potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, garantendo la possibilità di portare con sé amici e familiari. Fase CRN (Card Rossonera): Inizio: Dalle ore 12:00 di lunedì 17 novembre .

Dalle ore . Termine: Fino alle 23:59 di martedì 18 novembre .

Fino alle . Regola: Ogni possessore di CRN Card (la tessera del tifoso) potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti. Vendita Libera (Fino a Esaurimento): Inizio: Dalle ore 12:00 di mercoledì 19 novembre .

Dalle ore . Termine: Fino a esaurimento delle disponibilità .

Fino a . Regola: Ciascun tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti.

Costi e Accesso allo Stadio

La politica dei prezzi adottata dal Milan è volta a incentivare la presenza dei propri sostenitori in Arabia Saudita:

Tribuna: I tagliandi per la tribuna centrale avranno un costo di 50€ .

I tagliandi per la avranno un costo di . Settore Ospiti: I biglietti dedicati al settore ospiti sono stati fissati al prezzo agevolato di 20€.

È fondamentale ricordare che, al termine della procedura d’acquisto online, verrà inviato un voucher contenente tutte le istruzioni dettagliate per il ritiro del titolo d’accesso definitivo e per le corrette modalità di ingresso all’Al-Awwal Park. L’obiettivo dei rossoneri è conquistare la Supercoppa e dare una gioia immensa al popolo milanista.