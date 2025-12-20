Supercoppa Italiana, Impallomeni commenta il caso Allegri Oriali. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

L’eliminazione dei rossoneri dalla Supercoppa Italiana continua a far discutere, non solo per il verdetto del campo che ha visto il Napoli imporsi per 2-0, ma soprattutto per l’alta tensione nervosa registrata a bordocampo. Durante il consueto appuntamento con la trasmissione Maracanà, in onda sulle frequenze di TMW Radio, l’ex calciatore e apprezzato opinionista Stefano Impallomeni ha analizzato il momento difficile vissuto dal Diavolo, soffermandosi in particolare sulla chiacchierata lite tra Massimiliano Allegri e Gabriele Oriali.

La tensione nervosa del Diavolo a Riad

Secondo quanto riportato dalla fonte, lo scontro verbale tra il tecnico livornese — tornato quest’anno alla guida della compagine meneghina per restaurare una cultura di solidità e concretezza — e lo storico dirigente nerazzurro (ora in forza ai partenopei) è il segnale di un nervosismo latente. Stefano Impallomeni ha espresso un parere equilibrato ma deciso sulla vicenda:

“Penso semplicemente che chi sbaglia debba pagare, ma bisogna valutare le situazioni di campo. Ora la questione andrà analizzata dal giudice sportivo e staremo a vedere che tipo di conseguenze ci saranno”.

Il ruolo di Igli Tare e la gestione del caso

In questo scenario di incertezza disciplinare, l’attenzione si sposta su Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan. Il dirigente albanese, noto per il suo pugno di ferro e per la capacità di proteggere l’immagine del club, è già al lavoro per mediare con le istituzioni calcistiche e, allo stesso tempo, per riportare la calma all’interno dello spogliatoio dei rossoneri. Tare sa bene che le prossime ore saranno cruciali: una squalifica pesante per Massimiliano Allegri complicherebbe i piani del Diavolo in vista del ritorno in campionato.

Conseguenze per il futuro dei rossoneri

La sconfitta di Riad ha lasciato cicatrici profonde. Se da un lato il mister livornese deve fare i conti con un attacco apparso spuntato, dall’altro deve gestire la pressione mediatica derivante da comportamenti sopra le righe. Impallomenisottolinea come il verdetto del giudice sportivo sarà determinante per capire se il Milan dovrà rinunciare alla sua guida tecnica in panchina nelle prossime delicate sfide di Serie A.

Il nuovo DS Igli Tare e tutta la dirigenza attendono con il fiato sospeso, consapevoli che il percorso di crescita dei rossoneri non può permettersi battute d’arresto dettate dal nervosismo, specialmente dopo un investimento così importante sul nuovo assetto tecnico.