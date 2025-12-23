Calciomercato
Sule Milan, piovono smentite sul centrale del Borussia Dortmund? L’indiscrezione non lascia alcun dubbio
Sule Milan, arrivano importanti smentite sul presunto interesse del club rossonero per il centrale del Borussia Dortmund
Mentre il calciomercato del Milan entra nel vivo con l’arrivo di Füllkrug e la ricerca di un difensore, Fabrizio Romano ha voluto fare chiarezza su uno dei nomi circolati con insistenza nelle ultime ore: Niklas Süle. Nonostante alcune indiscrezioni lo accostassero al Diavolo come possibile “Panzer” per la difesa, l’esperto di mercato ha smentito categoricamente l’esistenza di una trattativa.
Sule Milan, la smentita di Romano
Attraverso i suoi canali ufficiali, Romano ha precisato che, allo stato attuale, il centrale del Borussia Dortmund non rappresenta un obiettivo caldo per la dirigenza rossonera:
- Nessuna negoziazione: «A me oggi non risulta che il Milan sia in negoziazione per Süle, non mi risulta che sia un nome caldo o concreto».
- Rumors infondati: Sebbene il nome sia circolato sui media (specialmente dopo il “no” ricevuto da Thiago Silva), Romano sottolinea come il profilo del tedesco non sia attualmente tra quelli valutati seriamente da Igli Tare.
Le reali alternative per la difesa
Se Süle sembra destinato a rimanere una suggestione, il Milan non smette comunque di cercare un centrale “pronto all’uso” per accontentare Allegri. I nomi caldi, confermati anche da altre fonti come Di Marzio, restano tre:
- Federico Gatti: Il preferito di Allegri, che potrebbe muoversi in prestito se dovesse finire ai margini del progetto Juventus.
- Milan Skriniar: Il sogno per esperienza e carisma, attualmente al Fenerbahçe ma desideroso di tornare in Italia.
- Eric Dier: Un’opportunità low cost dal Monaco, valutata per duttilità e costi contenuti.