Sule Milan, piovono smentite sul centrale del Borussia Dortmund? L’indiscrezione non lascia alcun dubbio

Sule Milan, arrivano importanti smentite sul presunto interesse del club rossonero per il centrale del Borussia Dortmund

Mentre il calciomercato del Milan entra nel vivo con l’arrivo di Füllkrug e la ricerca di un difensore, Fabrizio Romano ha voluto fare chiarezza su uno dei nomi circolati con insistenza nelle ultime ore: Niklas Süle. Nonostante alcune indiscrezioni lo accostassero al Diavolo come possibile “Panzer” per la difesa, l’esperto di mercato ha smentito categoricamente l’esistenza di una trattativa.

Sule Milan, la smentita di Romano

Attraverso i suoi canali ufficiali, Romano ha precisato che, allo stato attuale, il centrale del Borussia Dortmund non rappresenta un obiettivo caldo per la dirigenza rossonera:

Nessuna negoziazione: «A me oggi non risulta che il Milan sia in negoziazione per Süle, non mi risulta che sia un nome caldo o concreto».

Rumors infondati: Sebbene il nome sia circolato sui media (specialmente dopo il "no" ricevuto da Thiago Silva), Romano sottolinea come il profilo del tedesco non sia attualmente tra quelli valutati seriamente da Igli Tare.

Le reali alternative per la difesa

Se Süle sembra destinato a rimanere una suggestione, il Milan non smette comunque di cercare un centrale “pronto all’uso” per accontentare Allegri. I nomi caldi, confermati anche da altre fonti come Di Marzio, restano tre: