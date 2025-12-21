Calciomercato Milan, retroscena Sule: il centrale del Borussia Dortmund è l’alternativa a Disasi. Le richieste a Tare

Calciomercato Milan, incontro con l’intermediario Romano per parlare di Sule: il centrale ha aperto al trasferimento e chiede almeno due anni e mezzo di contratto

Il calciomercato invernale del Milan non si ferma all’arrivo imminente di Niclas Füllkrug. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, la scorsa settimana si è tenuto un vertice importante tra la dirigenza rossonera e l’avvocato Francesco Romano, intermediario che ha già curato le operazioni Jashari e Okafor in via Aldo Rossi. Al centro del colloquio il profilo di Niklas Süle, difensore centrale del Borussia Dortmund.

Calciomercato Milan, la trattativa Sule: I dettagli del faccia a faccia

Il difensore classe ’95, pilastro della nazionale tedesca e del Dortmund, sembra aver concluso il suo ciclo in Bundesliga e ha espresso una chiara apertura verso un trasferimento in Serie A. L’incontro con l’avvocato Romano è servito per sondare la fattibilità economica e tecnica dell’affare:

Le richieste del giocatore: Süle punta a un progetto a lungo termine e, nonostante i 30 anni da compiere, chiede un contratto che lo leghi al club almeno fino al giugno 2028 .

Süle punta a un progetto a lungo termine e, nonostante i 30 anni da compiere, chiede un contratto che lo leghi al club almeno fino al . La concorrenza di Disasi: Süle rappresenta l’alternativa di lusso ad Axel Disasi. Sebbene il francese del Chelsea resti la pista più agevole per la formula del prestito, l’esperienza internazionale del tedesco ingolosisce non poco Massimiliano Allegri, alla ricerca di leader per blindare una difesa apparsa fragile nelle ultime uscite.

Ostacoli e opportunità

Come riportato da Nicolò Schira, l’operazione non è priva di incognite. L’ingaggio percepito attualmente al Borussia Dortmund è elevato e cozza con la politica di sostenibilità del Milan, che deve chiudere il bilancio 2025-26 senza gli introiti della Champions. Tuttavia, la scadenza del contratto di Süle (giugno 2026) potrebbe spingere i tedeschi ad accettare una cifra contenuta per evitare di perderlo a zero tra dodici mesi, permettendo al Milan di investire parte del budget risparmiato con la cessione di Theo Hernandez.