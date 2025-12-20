HANNO DETTO
Sabatini spegne gli entusiasmi su Fullkrug e sul Milan di Allegri: analisi impietosa del giornalista
Sabatini, noto giornalista, ha analizzato il momento dei rossoneri dopo la sconfitta contro il Napoli in Supercoppa Italiana
Le parole di Sandro Sabatini, affidate al suo canale YouTube dopo la sconfitta del Milan contro il Napoli in Supercoppa, non lasciano spazio a interpretazioni: per il giornalista di Mediaset, la sfida ha messo a nudo i limiti strutturali di una rosa che, nonostante l’assenza di coppe europee, non sembra ancora all’altezza delle primissime posizioni.
Sabatini, l’analisi: “Tutti i nuovi titolari, ma i limiti restano”
Sabatini ha analizzato con occhio critico la scelta di Massimiliano Allegri di schierare contemporaneamente l’intera batteria dei nuovi acquisti estivi, sottolineando come le prestazioni individuali non abbiano garantito il salto di qualità sperato:
- Rabiot: Definito l’unica vera “sicurezza” in mezzo al campo per esperienza e solidità.
- De Winter ed Estupiñán: Schierati per dare solidità e spinta, hanno però sofferto il confronto con l’attacco di Conte.
- Nkunku e Jashari: Il primo chiamato a inventare, il secondo a dettare i tempi, ma senza riuscire a compensare il gap tecnico emerso durante il match.
L’allarme Füllkrug: “Calma con l’entusiasmo”
Il commento più tagliente riguarda però il mercato di riparazione. Sabatini frena i facili entusiasmi legati all’arrivo imminente di Niclas Füllkrug:
“È un buon giocatore di 32 anni, perfetto per caratteristiche, ma non segna da un anno ed è reduce da un infortunio. Prima di esaltarsi, serve molta calma”.
Secondo il giornalista, il Milan si starebbe affidando troppo a “scommesse” o prestiti di giocatori in cerca di rilancio, una strategia che raramente paga nel lungo periodo se non supportata da fondamenta più solide.