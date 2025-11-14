Strano secco sul Milan: rossoneri con un vantaggio sulle altre! Le dichiarazioni. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il campionato di Serie A si sta rivelando avvincente e imprevedibile, senza che nessuna delle pretendenti al titolo sia riuscita a prendere il largo. A commentare lo stato attuale del massimo torneo è stato Pierfrancesco Strano, direttore sportivo del Treviso, intervistato in esclusiva da Tuttomercatoweb.com (fonte: Tuttomercatoweb.com).

La Lotta Scudetto: Inter, Napoli, Roma e l’Incognita Coppe

Secondo il dirigente, la corsa al titolo è tutt’altro che definita e potrebbe prolungarsi fino alle battute finali della stagione: “Si sta delineando un campionato avvincente senza che nessuna squadra abbia preso un grande gap.”

Strano ha poi individuato le formazioni con il potenziale per giocarsela fino in fondo: “Potenzialmente Inter, Napoli e Roma potrebbero giocarsela fino in fondo.”

Tuttavia, il Direttore Sportivo ha identificato un fattore cruciale che potrebbe favorire i rossoneri: l’assenza dagli impegni continentali. L’eliminazione dalle competizioni europee, seppur amara, potrebbe trasformarsi in un vantaggio significativo per il Diavolo, permettendo al pragmatico Massimiliano Allegri di concentrare tutte le energie sul campionato: “Sarà importante vedere il prosieguo nelle coppe. Mentre il Milan potrebbe avere il vantaggio di non disputare le competizioni europee“.

Questa situazione offre al Milan, gestito dal nuovo DS Igli Tare – l’abile dirigente albanese – un campo di allenamento più sereno e una preparazione fisica meno stressante, aspetti che in passato hanno spesso fatto la differenza nella lotta per lo scudetto.

La Crisi della Fiorentina: Organico da Salvezza Assicurata

Strano ha affrontato anche il tema spinoso della Fiorentina, incredibilmente ultima in classifica in questo avvio di stagione. Nonostante la posizione inattesa, il DS ha espresso fiducia nelle potenzialità del club viola:

“La Fiorentina certamente non ha un organico da ultimo posto. Con il nuovo tecnico recupererà posizioni e si tirerà fuori dalla lotta salvezza che andrà a coinvolgere altri club.”

Questa previsione suggerisce che la lotta per non retrocedere sarà accesa e coinvolgerà formazioni diverse da quelle che, per valore di rosa, dovrebbero essere coinvolte.