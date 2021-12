Stramaccioni: «Inter favorita, Milan? Con rispetto ma...»

Andrea Stramaccioni, ex tecnico dell’Inter e ora in Qatar, ha parlato dei Mondiali e dell’Italia, oltre alla corsa scudetto in Serie A

SCUDETTO – «La Serie A la sto seguendo. E’ una stagione affascinante e avvincente, è positivo che si sia spezzata l’egemonia bianconera. Non me ne vogliano i tifosi della Juventus. Inter? Una grande felicità che ho condiviso con gli interisti a cui sono legato, Zanetti, Ausilio, Ranocchia e Moratti. Per chi come me ha vissuto l’interismo, lo scudetto dell’anno scorso ha grande valore. Quest’anno è la favorita e ha preso il miglior allenatore possibile per dare continuità. Avversarie? Senza nulla togliere al Milan, vedo bene Napoli e Atalanta. Gli azzurri stanno pagando gli infortuni, ma sono forti. La squadra di Gasperini inizia ad essere conosciuta come modello di gioco. Una realtà portata avanti da un allenatore super e una società solida.»