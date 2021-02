Stojkovic: «Quando mi arrivò quel messaggio capii che c’era il Milan»

Stojkovic, una lunga intervista rilasciata a tuttomercatoweb.com, l’ex giocatore della Stella Rossa, ha parlato così della sfida di domani

Stojkovic, una lunga intervista rilasciata a tuttomercatoweb.com, l’ex giocatore della Stella Rossa, ha parlato così della sfida di domani.

MILAN FAVORITO- «Il Milan è favorito ma nel calcio non si sa mai. Certo è che la mia ex squadra non è fortunata: il Milan ha vissuto anni di crisi, ma questa squadra con Pioli è così davanti non per caso. Il Milan è certamente favorito ma nel calcio non si sa mai».

SU STANKOVIC- «Per quel che riguarda Dejan sta facendo un ottimo lavoro e vincerà sicuramente il campionato».

UN MESSAGGIO DA GALLIANI- «Pensi che appena l’urna di Nyon ha accoppiato Stella Rossa e Milan il primo messaggio che ho ricevuto è stato di Adriano Galliani. Ero appena atterrato a Belgrado da Parigi, accendo il telefono e leggo da parte sua: ‘Che ricordi’. Ho capito subito che lo Stella Rossa aveva pescato il Milan. L’ho anche incontrato di recente a Milano, dov’ero con mia moglie a trovare amici».