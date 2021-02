Stella Rossa: «Non mi fido del Milan», l’appello dell’ex Lecce

Filippo Falco, ex giocatore del Lecce ha detto la sua sul match di questa sera contro il Milan, le sue parole

Filippo Falco ha rilasciato una breve intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, le sue parole sul match di questa sera:

«Ambizioni? Vincere un titolo sarebbe bellissimo, a livello personale lavorerò per diventare un giocatore internazionale, fare più presenze possibili in Europa League e magari in Champions. Esordire in Europa contro il Milan mi renderà molto fiero. Di loro non mi fido, Ibra e Mandzukic sono il top».