Pioli Milan, missione rinnovo: da traghettatore a comandante rossonero

Dall’arrivo in sordina per sostituire Marco Giampaolo, alla il rinnovo di contratto fino al 2024: Stefano Pioli ed il Milan è sempre più un binomio vincente

Siamo sinceri: neanche i tifosi rossoneri più ottimisti si sarebbero aspettati un exploit come quello che sta vivendo Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Arrivato a Milanello per sostituire a stagione in corso Marco Giampaolo, che aveva iniziato il campionato con più bassi che alti, non ha fin da subito conquistato il cuore della tifoseria, forse anche per il passato in nerazzurro. Con lavoro, coraggio, idee e, diciamocelo, un Ibrahimovic in più in spogliatoio, Stefano Pioli ha saputo far rinascere dalle ceneri un Milan che da tempo non vedeva la luce.

Merito, senza dubbio, va anche alla dirigenza e al lavoro di Maldini e Massara, che ora stanno pensando al rinnovo del tecnico fino al 2024. Quello che ai più, all’inizio sembrava fosse solo un traghettatore, ha riportato il Milan al secondo posto in campionato, nella passata stagione, e dunque in Europa. Non solo, in questa stagione il Milan è partito in quarta in campionato, vincendo e convincendo sul piano del gioco, anche con assenze che potevano sembrare una montagna insormontabile.

I rossoneri hanno una rosa giovane, giocano un calcio brillante e si trovano in vetta alla classifica di Serie A insieme al Napoli, senza aver mai perso una partita. I numeri di questa squadra in campionato dimostrano come il lavoro e la programmazione paghino sul lungo periodo; Stefano Pioli ha dimostrato di meritare il rinnovo con i risultati ed il gioco, per questo la dirigenza è vicinissima a prolungare il suo contratto fino al 2024.