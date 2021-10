Pioli a Milan Tv: «Sempre avuto fiducia nella squadra, su Castillejo...»

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Milan Tv nel post partita della gara giocata a San Siro contro il Verona

SULLA GARA: «Grande merito dei ragazzi che hanno giocato il secondo tempo con grande qaulità ma anche grande merito ai tifosi che ci hanno sostenuto con grande forza. L’inizio abbiamo provato a giocare con quattro giocatori offensivi vicini ma non semore ci siamo riusciti. Non siamo stati veloci con il pallone mentre nel secondo tempo abbiamo inserito Castillejo e Leao e siamo cresciuti in intensità. Fare gol aiuta e abbiamo giocato una ripresa da Milan con un grande atteggiamento mentale».

SUI CAMBI: «Castillejo ha dimostrato di essere un grande professionista. Ha sofferto tanto le mie scelte ma non ha mai fatto mancare intensità e professionalità negli allenamenti. Sono orgoglioso della sua reazione e della sua prestazione. E’ stato bravo a cogliere la sua occasione e se continua così ne avrà altre. Ho una grande squadra a disposizione ed è stato bravo il club a mettermela a disposizione».

SULLA FIDUCIA NEL GRUPPO: «Ho tanta stima e fiducia nella squadra. So quando possono dare e so che possiamo crescere ancora. Il Verona è la squadra che ha segnato più gol nei 15 minuti iniziali e dovevamo stare più attenti. Cerco di restare positivo e abbiamo avuto tante defezioni, non è stato facile preparare la partita ma noi dobbiamo essere forti. Per i giocatori che andranno in nazionale sarà una stagione faticosa perchè non hanno possibilità di staccare. Se vogliamo ottenere un grande risultato, dovremo fare uno sforzo eccezionale».