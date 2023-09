Pioli esalta Leao: che elogio al portoghese!

Stefano Pioli, nel post-partita di Roma-Milan, ha elogiato la grande prestazione di Rafael Leao: le parole del tecnico rossonero

Intervenuto a DAZN dopo Roma-Milan, Stefano Pioli ha parlato così di Leao:

«Mi auguro che possa fare tanti gol e ne ha le capacità. Deve continuare a muoversi come stasera, è stato un punto di riferimento in fase offensiva. Finalmente si è fatto trovare in area su un cross dal lato opposto. La sua crescita è evidente, è un ragazzo sereno e motivato».

