Pioli: «De Ketelaere? Vi dico come sta»

Durante la conferenza stampa odierna, Stefano Pioli ha fornito anche una panoramica sul momento vissuto da De Ketelaere

In conferenza stampa Stefano Pioli ha parlato così di Charles De Ketelaere alla vigilia di Milan-Salernitana:

«Noi dobbiamo migliorare nelle scelte di gioco, per capire i momenti della partita e dobbiamo saperci regolare. De Ketelaere sta bene, come molti giocatori. Differenza tra allenamento e partita? Prima della sosta anche in allenamento non era brillante. Ora sta bene, fisicamente e mentalmente».

