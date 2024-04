Impallomeni su Sassuolo Milan: «Partita che non contava nulla. Con la Roma mi aspetto questa cosa»

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha commentato il pareggio del Milan sul campo del Sassuolo: le dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha commentato la partita di ieri pomeriggio tra Sassuolo e Milan:

PAROLE – «Non fa testo la partita di ieri. Prevedo una partita molto difficile per la Roma in Coppa. Il Milan sapeva che è quella la partita spartiacque e Sassuolo non contava. La squadra ha fatto vedere che ha poco equilibrio, la botta con la Roma in casa si è sentita».