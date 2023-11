De Grandis avvisa il Milan: «Col PSG gara della stagione, c’è questo rischio»

Stefano De Grandis, noto giornalista, ha analizzato la prossima partita del Milan in Champions contro il PSG: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Stefano De Grandis ha parlato così di Milan-PSG:

«Sarà una partita drammatica per il Milan, perchè ti giochi tutto o quasi in 90 minuti. Se Pioli perde rischia di non andare nemmeno in Europa League, e sarebbe un disastro economico oltre che tecnico. Non so come la squadra approccerà la partita, ma serve una scossa positiva in questo momento di confusione».