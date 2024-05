Infortunio Chukwueze, le ULTIME sul nigeriano! Ci sarà col Torino?

Infortunio Chukwueze, le ultime sull’esterno nigeriano del Milan: ci sarà già contro il Torino? I dettagli

Come riferito da Sky, la giornata di domani sarà importante in casa Milan per capire l’entità dell’infortunio occorso a Samuel Chukwueze nella sfida di ieri sera contro il Cagliari.

Le sensazioni sembrano essere positive con l’ex Villarreal che potrebbe essersi fermato in tempo: Stefano Pioli spera di poterlo portare almeno in panchina nella sfida di sabato sera contro il Torino in trasferta. Prossime ore decisive.