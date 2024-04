De Grandis sta con Pioli: «Al Milan non ha lavorato male però ci sono due aspetti che vanno scissi»

Stefano De Grandis, noto giornalista, ha analizzato il lavoro di Pioli sulla panchina del Milan: le sue dichiarazioni

Ospite a Sky, Stefano De Grandis ha parlato in questi termini del lavoro di Pioli sulla panchina del Milan.

PAROLE – «Non mi pare che Pioli abbia lavorato male in questa stagione, però è vero che la distanza con l’Inter è consistente ed è uscita velocemente in Champions League. Dipende se tu valuti soltanto sul discorso dei risultati o sul discorso del lavoro. Per me dal punto di vista del lavoro il Milan non ha giocato male. Gli è mancato qualcosa dietro, però non ha espresso un brutto gioco. Ha avuto delle pause, ha fatto delle grandi strisce con delle pause di rendimento, però il lavoro di Pioli in generale quest’anno non mi è sembrato negativo».