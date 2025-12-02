Statistiche Lazio Milan, il bilancio tra Sarri e Allegri è impietoso: il mister rossonero domina nei precedenti e nella Coppa Italia

Statistiche Lazio Milan, il bilancio dei precedenti è impietoso per Sarri: Allegri domina e detiene il record di trofei in Coppa Italia

La sfida di Coppa Italia tra Lazio e Milan non sarà solo un duello sportivo per il passaggio del turno, ma anche il 21° capitolo di una rivalità che ha segnato il calcio italiano recente: quella tra Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri. I numeri ufficiali diffusi dal sito della Lega Calcio Serie A evidenziano un bilancio sbilanciato a favore del tecnico rossonero. Dopo il recente scontro di campionato (vinto dal Milan), Allegri vanta 11 successi contro le sole 4 vittorie del suo collega laziale, con 4 pareggi a completare il quadro. Una statistica che Sarri cercherà disperatamente di invertire all’Olimpico.

Le statistiche rivelano anche un curioso incrocio storico: fu proprio contro la Lazio che Massimiliano Allegri esordì da tecnico in Serie A. Era il 31 agosto 2008 e il suo Cagliari fu sonoramente sconfitto per 1-4 dai biancocelesti al Sant’Elia. Ironia della sorte, la squadra che vide il suo debutto da incubo in massima serie è oggi l’ostacolo da superare per avanzare nella sua competizione preferita.

Statistiche Lazio Milan: Allegri dominatore della Coppa Italia

Ed è proprio la Coppa Italia il torneo che celebra il primato assoluto di Allegri. L’attuale tecnico del Milan è l’allenatore che ha vinto il trofeo più volte di tutti (ben 5 coppe, tutte con la Vecchia Signora). Un dominio certificato anche dalla striscia di 4 edizioni vinte consecutivamente tra il 2014/15 e il 2017/18. In quegli stessi anni, il mister livornese ha realizzato un incredibile filotto di 4 double consecutivi (Campionato più Coppa), confermando un pedigree di successo ineguagliabile che fa pendere l’ago della bilancia dell’esperienza interamente dalla sua parte.

